La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, que declare el estado de emergencia en Ilo.

La autoridad explicó que esta medida permitiría modificar partidas presupuestales para intervenir las quebradas Zaparo y Pacocha y brindar asistencia a la población perjudicada.

Gutiérrez también cuestionó la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia en el sur del país y pidió una mayor presencia de los ministros. Según informó para Canal N, en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales problemas se encuentra en la Costanera Sur, donde un tramo de la carretera colapsó y un vehículo cayó a un abismo. El Gobierno Regional habilitó un paso alterno con más de cinco maquinarias pesadas desde las 2:00 p.m. del día anterior y solicitó al MTC encargarse de la reconstrucción definitiva de la vía.

La emergencia también alcanzó al Hospital de Ilo, que presentó ocho filtraciones de gran magnitud en sus techos.