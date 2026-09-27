Renzo Miñan lleva varios años conquistando el paladar de los peruanos. Sus restaurantes Cumpa Taberna Criolla, Almacén Cevichería y Festivo ya son éxitos rotundos y, desde hace unas semanas, abrió las puertas de un nuevo concepto que va cambiando durante el día. Inspirado en las tabernas de antaño, y en los locales de tardeo españoles abre Taberna Palacios, un lugar de sabores criollos y toques de cocina mediterránea, y por las noches, tapas, platos para compartir, vinos y cañas.

La carta parte de la cocina peruana, con platos como el ceviche del día con chicharrón de calamar y leche de tigre emulsionada, la causa de pollo, o los anticuchos de carrillera de res, con cremoso de choclo y papas crocantes. Pero tiene también ingredientes, técnicas y referencias que nos recuerdan a las tabernas españolas como la tortilla de papas, el chori y morcilla con pan de la casa y chimichurri. O las aceitunas marinadas y la ensaladilla rusa con sardinas.

La esquina de Enrique Palacios y Atahualpa vuelve a iluminarse. No hubo borrón y cuenta nueva, pero sí una buena actualización. Mucho de su fisonomía quedó en pie. Ahí están los taburetes, las sillas y las mesas. Ahora en los muros altos hay botellas de vino y las estanterías están rebosantes de frascos de aceite de oliva traído de Tacna. Pero el corazón de esta Taberna con encanto es la larga barra en la que se pueden acomodar unas 10 personas, cerveza en caño y un ambiente como pocos. Se conecta directamente con la cocina, y desde allí salen sándwiches, gildas y tablas para picar. La idea en todo momento es que la comida conviva siempre con la bebida. “Eso es lo que me encantaba de los bares españoles, te sientas en la barra, pides una caña, y automáticamente te sirven una tapa, es un poco lo que queremos replicar acá. Que la gente se sienta a gusto y venga a cualquier hora del día, cuando le provoque comer o tomar algo”, cuenta Renzo.

El cocinero peruano encuentra inspiración en el mercado, en la cocina peruana de casa y en los sabores del Mediterráneo. Largas mesas de familias y amigos están por todo el local. Durante el almuerzo cau cau de taberna con jugos melosos y arroz con choclo. O el olluquito con carne, huevos montados y arroz. La carapulcra se sirve con 350 gramos de asado de tira Duroc de cerdo y hay también un poderoso lomo saltado y por supuesto, ají de gallina, el plato favorito de los peruanos.

Pero la carta cambia a partir de las 4 p.m.; por la tarde y la noche la dinámica es distinta: todo se sirve al medio para compartir, hay gildas, tablas de jamones y quesos, una deliciosa y perfecta tortilla de papas y algunos cortes de carne.

“La idea es que en la noche vengas con los amigos, varias personas y todo sea para picar”, cuenta Miñan. Hay días de conjunto criollo o música en vivo. El ambiente es divertido e invita a pasarla bien.

Las bebidas son importantes, la bienvenida la da el vermouth de la casa, hay cañas y una amplia oferta de vinos que el equipo viene implementando con importaciones propias. Aunque la inspiración han sido los viajes del cocinero por España, y las visitas a sus bares de tapas y tabernas, la intención no era replicarlas, sino darle vida propia a este local, y la esquina en la que está ubicada, cerca a hoteles, comercios y calles importantes de la ciudad, lo ayuda a lograrlo. De allí sale la idea de que el espacio esté abierto y con vida propia todo el día.

Hay música en vivo los miércoles, peña criolla los jueves, DJ los viernes. Y están viendo si los sábados el almuerzo se extiende y comienza el ‘tardeo’, desde las 5 p.m., que tanto se está poniendo de moda en la ciudad.

“He abierto hace poco y ya los clientes vuelven, y eso es muy bueno”, nos cuenta Miñan emocionado.

Hemos visitado el local en tres oportunidades y hemos visto mejoras, y cómo la gente va llenando el local. Taberna Palacios es una mezcla que gusta y entretiene: memoria criolla, una barra española con onda, y mucho ambiente. ¡No se lo pueden perder!

¿Dónde está?

Taberna Palacios está en Enrique Palacios 201, Miraflores

T. 999 999 800

@tabernapalacios