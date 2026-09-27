La Isla Escondida, restaurante especializado en comida marina y criolla, presenta una selección de seis cócteles de autor elaborados con diferentes destilados, frutas e ingredientes frescos.

La propuesta de la barra incluye preparaciones a base de pisco, vodka, tequila y ron, con perfiles que van desde combinaciones cítricas y herbales hasta alternativas de inspiración tropical.

Tres cócteles de autor preparados con pisco

Entre las opciones se encuentra Qué tal culantro, elaborado con pisco, zumo de maracuyá y tallos de culantro. La combinación integra componentes frutales y herbales en una misma preparación.

También figura Tesoro de la Isla, que lleva pisco, naranja, mango, agua con gas y licor de melón.

La tercera alternativa con este destilado es Culpable soy yo, una mezcla de pisco, maracuyá, fresa y limón.

Vodka, tequila y ron completan la propuesta

La carta continúa con Roja Pasión, preparado a base de vodka, zumo de cereza y ginger ale.

Por su parte, La Patrona combina tequila, fresa, mango y hojas de hierbabuena. Para quienes buscan una preparación con ingredientes tropicales, Los Piratas está elaborado con ron, crema de coco, maracuyá y mango.

De esta manera, la selección reúne seis preparaciones con diferentes destilados y combinaciones de frutas.

Cócteles para acompañar comida marina y criolla

Los cócteles pueden acompañarse con las distintas opciones gastronómicas de La Isla Escondida. La propuesta del restaurante comprende platos marinos para compartir, entre ellos ceviches, tiraditos y causas.

La carta también incorpora preparaciones de cocina criolla, como el arroz con pato, además de otras alternativas.

¿Dónde están los locales de La Isla Escondida?

La Isla Escondida cuenta con dos establecimientos en Lima. Uno está ubicado en avenida Marie Curie 108, Surquillo, mientras que el segundo se encuentra en avenida Javier Prado Este 5370, La Molina.

Según la información proporcionada por el restaurante, ambos locales atienden de lunes a domingo, desde las 10:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.