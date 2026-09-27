Café de la Paz presenta una variada carta de bebidas para disfrutar en su terraza frente al Parque Kennedy, en Miraflores. Su propuesta de coctelería combina preparaciones clásicas con alternativas elaboradas con pisco, frutas y otros ingredientes peruanos.

Las bebidas pueden acompañar los piqueos y platos de la carta del restaurante bistró, tanto durante un almuerzo o cena como en una reunión entre amigos o una salida en pareja.

Cócteles con pisco y sabores peruanos

Entre las opciones de la carta se encuentra el Poncho Rojo, preparado con pisco acholado, jugo de uva borgoña, néctar de camu camu, granadina y limón.

Otra alternativa es el Cholobravo, que combina pisco quebranta, naranja, Cointreau y uva borgoña. A esta propuesta se suma Quebranta en la Playa, elaborado con pisco quebranta, zumo fresco de naranja, Triple Sec, naranja de mesa y bitters.

Sours de maracuyá, coca, camu camu y lúcuma

El pisco también protagoniza la selección de sours. La carta incluye versiones de maracuyá, coca, camu camu y lúcuma, ampliando la preparación tradicional con distintos sabores.

Entre ellos figura el Sour de La Paz, una preparación de la casa que lleva pisco puro, néctar de maracuyá, néctar de tuna y jugo de limón.

De Negroni a Margarita: los clásicos de la carta

Quienes prefieran preparaciones conocidas también encuentran alternativas de coctelería clásica. La oferta incluye Daiquiri de limón, fresa y durazno, además de Negroni, Apple Martini, Margarita, Sunrise y Manhattan, entre otros cócteles.

La carta de bebidas se completa con vinos peruanos, chilenos y argentinos, disponibles por copa o botella, además de vinos blancos, espumosos y cervezas.

¿Dónde está Café de la Paz en Miraflores?

Café de la Paz se encuentra en la calle Lima 351, Miraflores, a la espalda de la Municipalidad de Miraflores y frente al entorno del Parque Kennedy.

De acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento, atiende de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. hasta la medianoche. Los domingos, el horario es de 8:30 a.m. a 11:00 p.m.