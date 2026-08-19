Arequipa figura entre las regiones que recibirán intervenciones para reducir el impacto de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, como parte de un paquete de S/ 800 millones anunciado por la presidenta Keiko Fujimori para enfrentar lluvias intensas, sequías y problemas de disponibilidad de agua.

El anuncio se da mientras la región atraviesa los efectos de las lluvias y huaicos que provocó el fenómeno atmosférico DANA Aníbal, entre otros problemas, el bloqueo de varios tramos de la Panamericana Sur entre Atico y Ocoña, dejando durante 4 días a pasajeros y transportistas varados.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, S/ 450 millones serán destinados a intervenir 380 puntos críticos identificados en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. Los trabajos comprenderán principalmente la limpieza de cauces y la construcción o reforzamiento de defensas ribereñas.

El anuncio fue realizado durante una reunión con representantes de las organizaciones de usuarios de agua. La mandataria sostuvo que la respuesta frente a El Niño debe contemplar tres momentos: preparación, atención de la emergencia y rehabilitación.

SEQUÍA EN AREQUIPA

El segundo componente del presupuesto anunciado está relacionado con un problema que afecta especialmente a la zona sur con la ocurrencia de sequía y escasez hídrica.

Para estas acciones se prevé destinar S/ 350 millones, mediante un decreto supremo que, según la presidenta, será publicado en los próximos días. El objetivo es adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de agua y reducir el impacto sobre las actividades productivas.

La comisión nacional creada para atender el fenómeno también considera los efectos de la sequía en las zonas altas de la región Arequipa y el sur del país.

Además, S/45 millones serán destinados a trabajos de limpieza y mantenimiento de canales mediante núcleos ejecutores, conformados con juntas, comisiones y comités de usuarios de agua. Arequipa se encuentra entre las regiones consideradas para este mecanismo.

La medida busca que las propias organizaciones de usuarios participen directamente en el mantenimiento de la infraestructura hídrica.