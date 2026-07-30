Dos empresarios de nacionalidad colombiana fueron víctimas de astutas y temibles delincuentes conocidas como “peperas” que operan en los locales nocturnos y se valen de somníferos para cometer robos, incluso sin importarles poner en riesgo la salud y vida de los agraviados. Según policías que investigan el caso, los extranjeros afectados y de tránsito por la ciudad el martes 28 habían decidido sumarse a los festejos por los 205 años de la independencia del Perú y acudieron a una discoteca de la avenida Leguía, conocieron ahí a las ladronas y fueron convencidos a continuar la diversión en una cantina clandestina de la calle Bella Tacna, en la parte baja del mercado conocido como Terminal Pesquero, donde fueron dopados y desvalijados.

Agraviado denuncian

Los colombianos Julián A.T. y Jhon A.R. efectuaron la denuncia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado mediante el “pepeo”, luego que estuvieron consumiendo licor en compañía de dos mujeres que habían conocido de forma ocasional en un local de la avenida Leguía y después fueron llevados a la cantina de la calle Bella Tacna donde perdieron el conocimiento.

Despojan bienes

Los agraviados indicaron ser empresarios y que habían sido despojados de un reloj de la colección Marine, un celular Iphone modelo 16 Pro Max y dinero en efectivo por las sumas de 8,000 dólares americanos y 2,000 soles, sospechando de las féminas con quienes estuvieron departiendo.

Policía actúa

Ante la grave denuncia, agentes de la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se movilizaron para la tarea de investigación hasta la madrugada de ayer y llegaron hasta el inmueble de calle Bella Tacna donde funcionaba el bar y donde los extranjeros quedaron en mal estado de salud y sin sus bienes.

Detienen a mujer

En ese lugar fue intervenida Luz Miranda Vega (35), sindicada como una de las féminas con quienes los extranjeros estuvieron compartiendo con licor, pero la otra mujer había huido con rumbo desconocido, llevándose las pertenencias de los denunciantes.

De acuerdo a la versión de agentes del Depincri, Luz Miranda sería la dueña de la cantina y/o la encargada de alquilar el local en el inmueble de la calle Bella Tacna para el funcionamiento de la cantina, quien de forma preliminar reconoció haber estado con los dos varones y refirió que la otra mujer sería la autora del ilícito.

Sigue investigación

Además, Julián A.T. y Jhon A.R. reconocieron a Miranda como una de sus acompañantes, por lo que esa mujer quedó con detención preliminar para investigar el presunto delito de robo agravado y en las primeras horas de ayer fue sometida al examen médico legal.

Policías de Robos del Depincri indicaron que los denunciantes debían demostrar la pre existencia del dinero y bienes que dijeron tenían; también hacían operativos hasta la noche de ayer en busca de la fémina prófuga, cuyas características físicas e identidad ya lo tendrían.