La presidenta Keiko Fujimori participa este jueves 30 de julio en la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, actividad que forma parte del programa oficial por las Fiestas Patrias y que reúne a autoridades del Estado y representantes de las iglesias cristianas evangélicas del país.

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La ceremonia se realiza en las instalaciones de la Misión Carismática Internacional, ubicada en el distrito de Lince, donde la mandataria está acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres.

También asisten a la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; ministros de Estado, senadores, diputados, alcaldes de distintas regiones y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Al encuentro se dieron cita pastores, líderes evangélicos y representantes de diversas iglesias cristianas, quienes participaron en una jornada de oración y reflexión por el bienestar, la paz y el desarrollo del país.

Cabe preciar que todos los años, la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú es organizada por las iglesias evangélicas y fue incorporada al calendario oficial de actividades por Fiestas Patrias mediante el Decreto Supremo N.° 030-2018-PCM, consolidándose como uno de los actos protocolares de la celebración nacional.