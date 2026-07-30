En una final electrizante disputada sobre el césped del estadio José Picasso Peratta de Ica, el Club Soccer Ica se consagró campeón provincial de la Liga de Ascenso de Fútbol Femenino tras imponerse por un apretado 3-2 ante el Club Deportivo Diosdado Franco Luján.

Encuentro deportivo

Durante la primera mitad, el Club Deportivo Diosdado Franco Luján impuso su ritmo y se fue al descanso con una ventaja de 2-1 en el marcador. Sin embargo, en el complemento, la escuadra del Soccer Ica saltó al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes en busca de la hazaña.

La recompensa a su insistencia llegó en el mismísimo epílogo del compromiso, cuando sellaron un electrizante 3-2 que desató la locura en las tribunas. Un duelo de ida y vuelta donde la garra, el pundonor y la efectividad del Soccer Ica terminaron marcando la diferencia para levantar el anhelado trofeo provincial.

La fiesta del fútbol femenino también tuvo espacio para el reconocimiento individual durante la ceremonia de premiación. El Club Nacional de San Joaquín se acaparó las palmas al llevarse todas las distinciones individuales del torneo: María Fernanda Misajel Vásquez fue galardonada como la arquera menos batida, Fransheska Siche Zegarra se erigió como la máxima goleadora del campeonato y Keren Prado Aquije fue reconocida como la jugadora revelación.

Tras este vibrante desenlace, tanto el flamante campeón, Club Soccer Ica, como el digno subcampeón, Club Deportivo Diosdado Franco Luján, llevarán la bandera de la provincia de Ica en la apasionante etapa departamental de la Liga de Ascenso de Fútbol Femenino.

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