Dos equipos de Ica (Nacional de San Joaquín y Soccer Ica) y dos de Pisco (Defensor Lima Las Dunas y la Academia M y M), clasificaron a la fase semifinal de la etapa departamental de la Liga de Ascenso de futbol femenino.

Encuentros deportivos

El Soccer Ica logró su clasificación al golear por 4-0 al Club Santa Rosa FC de la provincia de Chincha en el partido de vuelta jugado en el estadio Santiago de Almagro del distrito de Chincha Baja.

Por su parte, el Club Nacional de San Joaquín de Ica ganó 2-0 del local al Independiente Portachuelo de Nasca en el estadio José Picasso Peratta de Ica.

El Defensor Lima Las Dunas del distrito de Independencia de la provincia de Pisco se clasificó para la semifinal al vencer de visitante a Universitario de Palpa por 1-0 en el estadio José Luque Tijero.

La Academia M y M del distrito de Humay de la provincia de Pisco en el estadio ganó 1-0 a Magallanes FC de la provincia de Chincha en el estadio municipal del centro poblado de Bernales.

