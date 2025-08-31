El Club Nacional de San Joaquín se coronó campeón de la Liga de Ascenso de fútbol femenino al vencer por 5-4 al Club Soccer Ica en el estadio Juan Chacaliaza Córdova en el distrito de Los Aquijes en la provincia y región Ica.

Encuentro deportivo

En el primer tiempo, San Joaquín y Soccer Ica, siempre buscaron el arco contrario en búsqueda de abrir el marcador. El partido fue parejo y se fueron al descanso empatados 0-0.

En la complementaria, el cuadro celeste de San Joaquín fue más ambicioso e hizo daño a Soccer Ica, sin mucha fortuna.

En la tanda de penales, Soccer Ica falló el primer gol por intermedio de María Guerra Grados, quien envió el balón por encima del arco y convirtió cuatro goles por penales.

Por su parte, el Nacional San Joaquín acertó los cinco penales. Adalis Huarcaya, Esmeralda Torres, Mery Canayo, Ana Tacur y Erika Sacha, anotaron los cinco goles.

Fernanda Castillo, capitana del Nacional San Joaquín recibió el trofeo de campeón en medio de la algarabía de los demás jugadores e hinchas.

Fernanda Misajel, guardameta del equipo femenino de San Joaquín recibió el trofeo como mejor arquera del campeonato.

En el primer partido, Club Deportivo Diosdado Franco Luján, se quedó con el tercer de Liga de Ascenso al vencer por 1-0 Club Cesar Vallejo.

