El Club Universitario de Palpa se consolida como líder de la Liga de Ascenso Femenina en la provincia de Palpa, tras imponerse 2-0 a Las Makinitas FC en la segunda fecha del torneo.

Encuentro deportivo

El encuentro fue disputado en el estadio José Luque Tijero, y los goles fueron anotados por Estefani Montero Ramos y Kassandra Changa Patiño, que sellaron la victoria.

Con este resultado, Universitario de Palpa se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 puntos, demostrando un sólido desempeño en el inicio del campeonato.

En otro emocionante partido de la jornada, el Unión San Martín logró una importante victoria al superar 2-1 al Juventud Aurora, lo que lo mantiene en la lucha por los primeros puestos.

La emoción de la liga continúa. En la próxima fecha, Las Makinitas FC buscarán recuperarse cuando enfrenten al Club Defensor Guadalupe del distrito de Llipata.

Por su parte, el puntero, Universitario de Palpa, tendrá un desafío clave ante el Unión San Martín, en un encuentro que podría definir el rumbo del torneo.

En la primera fecha, Las Makinitas FC venció 3-0 al Defensor Aurora y Universitario de Palpa ganó 1-0 al Club Defensor Guadalupe.

