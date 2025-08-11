En un partido clave por la Copa Perú – Ica 2025, el equipo de Alianza Pisco logró una victoria contundente por 2 a 0 frente a Independiente Cantayo de Nasca, asegurando así su pase a la Etapa Nacional del torneo.

Encuentro deportivo

El encuentro se disputó ayer por la tarde desde las 14:50 horas en el Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, ante una buena asistencia de hinchas que alentaron intensamente durante los 90 minutos.

Alianza Pisco mantuvo su invicto en esta etapa y mostró solidez táctica y eficacia en ataque, lo que le permitió consolidarse como uno de los mejores equipos del certamen regional.

Con este resultado, se convierte en uno de los tres representantes de Ica que accederán a la fase nacional, donde competirán por un lugar en el fútbol profesional peruano.

