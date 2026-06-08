Aquí detallamos los precios que figuran en la plataforma Facilito de Osinergmin para hoy lunes 8 de junio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 8 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en el distrito de Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km.9 en Cerro Colorado a 18.22 soles, en el grifo Tucano en la Av. Prolongación en Socabaya a 18.30 soles, en el grifo JHP en Av. Kennedy en Paucarpata a 18.90 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 8 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Herka Soluciones en el Fundo San Francisco Rosado en el distrito Characato se vende a 16.99 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 19.14 soles, en el grifo Tucano en la Av. Prolongación Unión en Socabaya a 19.45 soles, en la Estación de Combustible Smart en Av. Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 19.90 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 8 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 19.25 soles, en el grifo DBM & S.A.C. en la Panamericana Sur en el distrito La Joya a 19.45 soles, en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la Av. Caracas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 19.45 soles, en Inversiones JDSF S.A.C. en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 19.59 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 8 de junio en Arequipa?

El GLP en el grifo Autrisa Automotriz Andina de la calle Unión en el Cercado de Arequipa a 7.39 soles el galón, en el grifo Las Torres del distrito Alto Selva Alegre a 7.39 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial de Paucapata a 7.39 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 7.39 soles, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en el cercado de Arequipa a 7.45 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 8 de junio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas del grupo Fanny en Upis Rafael Belaunde en el distrito de Cayma a 46.99 soles, el balón de gas Pecsagas del Grupo Casied en UPIS Cristo Rey del distrito La Joya en 48 soles, la marca New Gas en la zona El Triunfo en La Joya a 48 soles, la marca Masgas en el local de venta Wayki Gas Express en Nuevo Characato a 49 soles.

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