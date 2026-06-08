Al menos 31 personas murieron y otras 134 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió este lunes el sur de Filipinas, según informaron las autoridades de gestión de desastres.

Además, al menos una decena de personas permanecen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

El movimiento telúrico provocó el colapso de edificios, daños en viviendas y deslizamientos de tierra, especialmente en la región de Mindanao, donde se concentraron los mayores impactos del desastre.

Colapsos de edificios y rescates entre los escombros

Videos difundidos en redes sociales mostraron el derrumbe de un centro comercial en la ciudad de General Santos, así como el colapso de una infraestructura educativa.

Un periodista de la AFP presente en la zona reportó que equipos de rescate trabajaban entre los escombros de una cadena de supermercados para recuperar los cuerpos de dos trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe.

“Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”, declaró el sargento Robert Dagon, integrante de la policía de General Santos.

Deslizamientos de tierra agravan la emergencia

Una de las zonas más afectadas fue la provincia de Sarangani, donde un deslizamiento de tierra sepultó varias viviendas.

Según René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia, 14 personas fallecieron únicamente en el municipio de Glan debido al derrumbe de tierra registrado al pie de una montaña.

“El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada”, señaló el funcionario.

Punzalan advirtió además que las autoridades mantienen la preocupación por las réplicas que continúan registrándose en la región.

Réplicas y alerta de tsunami

El terremoto ocurrió a las 07:37 hora local (23:37 GMT del domingo), con epicentro en el mar, cerca de la isla de Mindanao, a una profundidad de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aproximadamente dos horas después se registró una serie de fuertes réplicas. La más intensa alcanzó una magnitud de 6,5.

Tras el sismo, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para zonas costeras de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Sin embargo, durante la tarde las autoridades levantaron las alertas tras descartar un riesgo significativo para las poblaciones costeras.

Presidente ordenó evacuaciones y suspensión de clases

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó la suspensión de clases en las áreas más afectadas de Mindanao y pidió a los residentes alejarse de las zonas costeras mientras permanecía vigente la alerta de tsunami.

“Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”, declaró el mandatario.

Más de 2.000 personas fueron evacuadas preventivamente y permanecieron durante varias horas en refugios temporales antes de recibir autorización para regresar a sus viviendas.

Filipinas y su constante exposición a terremotos

Filipinas forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Debido a su ubicación geográfica, el país registra frecuentes terremotos de diversa intensidad. En octubre de 2025, otro fuerte sismo en el centro del archipiélago dejó 76 personas fallecidas.

Datos clave

Magnitud del terremoto: 7,8.

Fallecidos confirmados: 31.

Heridos: 134.

Desaparecidos: más de 10.

Réplica más fuerte: 6,5.

Zona afectada: Mindanao, sur de Filipinas.

Evacuados por alerta de tsunami: más de 2.000 personas.

Las alertas de tsunami fueron levantadas horas después.