El Ministerio de Educación informó que este lunes 8 de junio no se desarrollarán actividades académicas en más de 10 mil instituciones educativas del país que fueron utilizadas como locales de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La medida alcanza tanto a colegios públicos como privados que permanecieron bajo administración de los organismos electorales para la realización de los comicios.

A través de un comunicado, el sector indicó que un total de 10 131 planteles fueron puestos a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el desarrollo de la jornada electoral realizada el domingo 7 de junio. Asimismo, precisó que las autoridades educativas de las diferentes regiones fueron notificadas oportunamente sobre esta disposición.

¿Habrá clases durante las elecciones? 🤔

Si tu colegio será local de votación para la segunda vuelta electoral, recuerda que no habrá clases el viernes 5 ni el lunes 8 de junio. Sin embargo, las horas de aprendizaje serán recuperadas de manera presencial. pic.twitter.com/BbzTCJXfky — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 5, 2026

Según lo informado por el Minedu, las direcciones y gerencias regionales de Educación, así como las unidades de gestión educativa local, recibieron instrucciones para coordinar la entrega de los centros educativos considerados en la relación remitida por la ONPE. Esta acción tuvo como finalidad asegurar que los locales estuvieran disponibles para las actividades vinculadas a la segunda vuelta presidencial.

La cartera de Educación explicó que la decisión busca facilitar las condiciones necesarias para el desarrollo de las elecciones a nivel nacional. Miles de ciudadanos acudieron a emitir su voto en instituciones educativas habilitadas como centros de sufragio.

Además, se estableció que los directores de los colegios seleccionados deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de los locales durante el proceso electoral. Una vez culminada la jornada, también tendrán la responsabilidad de verificar que la infraestructura sea devuelta en las mismas condiciones en las que fue entregada.

¿Clases serán recuperadas?

El ministerio también dispuso que las horas lectivas afectadas por la suspensión de actividades sean recuperadas de manera presencial. La medida fue oficializada mediante el Oficio N.° 00030-2026-Minedu/VMGI-DIGC y busca garantizar el cumplimiento de la programación académica correspondiente al presente año escolar.

La entidad señaló que esta disposición permitirá asegurar el desarrollo de las horas pedagógicas previstas en el calendario educativo. Con ello, se busca evitar afectaciones en el avance de los aprendizajes de los estudiantes.

En su comunicado, el Minedu reafirmó su compromiso con garantizar tanto la disponibilidad de los locales requeridos para las elecciones como la continuidad del servicio educativo.

“El Minedu garantiza la entrega de los locales de votación de manera oportuna, así como la recuperación de clases de los escolares de manera presencial”, aseguró el sector.