El Club Soccer Ica se coronó campeón de la etapa departamental de la Liga de Ascenso de fútbol femenino, tras imponerse por (1-0) al Club Nacional de San Joaquín en una final intensa disputada este domingo en el estadio José Picasso Peralta de Ica.

Encuentro deportivo

El gol decisivo llegó gracias a Fiorella Cortez Medina, jugadora del cuadro rojiverde, quien logró romper la paridad con un remate preciso que venció la resistencia de la arquera Fernanda Misajel, del equipo Nacional San Joaquín. El tanto bastó para inclinar la balanza a favor de Soccer Ica, que supo sostener el resultado hasta el pitazo final.

A lo largo del encuentro, ambos equipos mostraron un nivel competitivo parejo, con momentos de buen fútbol y ocasiones en ambas áreas. Sin embargo, Soccer Ica fue más efectivo en el tramo clave del partido y logró capitalizar su oportunidad más clara.

El triunfo también representa un paso importante para el desarrollo del fútbol femenino en la región, que sigue ganando terreno con equipos cada vez más competitivos.

