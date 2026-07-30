El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, aclaró que el documento difundido sobre el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas del Poder Ejecutivo corresponde a un borrador de trabajo y no a una propuesta definitiva del Gobierno.

Durante una entrevista en RPP, explicó que el texto forma parte del proceso habitual de elaboración de iniciativas normativas dentro de la administración pública y que todavía no ha sido sometido a una evaluación integral por parte del Ejecutivo.

“Es un borrador, sí, es un documento de trabajo como se estila siempre. En materia de gestión pública primero se genera el contexto, se hace un diagnóstico, luego se plantea todo lo que se podría hacer y de ahí empieza el proceso de discusión”, manifestó.

Descarta eliminación de feriados

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) rechazó las versiones que señalan que el Gobierno busca eliminar feriados mediante el proyecto de delegación de facultades.

Según indicó, la presidenta de la República ya definió la posición del Ejecutivo sobre este tema.

“No se van a aumentar ni disminuir los feriados porque tenemos que hacer primero una evaluación de impacto y tenemos que conversar con las personas involucradas”, afirmó.

“No me atrevería a decir si luego del estudio se elimine; tendremos que evaluar el impacto y todavía falta data por recopilar. De inmediato hay una decisión política de mantener las cosas como están. Estamos por un proceso de asentamiento del Gobierno trabajando en datos empíricos”, sostuvo Sheput.

Cualquier cambio será evaluado

Sheput explicó que cualquier eventual revisión sobre el régimen de feriados deberá pasar previamente por un análisis técnico y un proceso de diálogo con los sectores involucrados.

Indicó que existen posiciones distintas respecto a sus efectos en la economía, ya que algunos consideran que reducen la competitividad, mientras que otros sostienen que impulsan actividades como el turismo.

“Primero tenemos que hacer una evaluación de impacto y conversar con las personas involucradas”, señaló.

También descarta decisiones sobre temas laborales y tributarios

El ministro sostuvo que el documento filtrado también ha dado lugar a interpretaciones sobre posibles reformas en materia laboral y tributaria.

Sin embargo, reiteró que se trata únicamente de un documento de trabajo que continuará siendo evaluado antes de que el Consejo de Ministros apruebe una propuesta definitiva para ser enviada al Congreso.