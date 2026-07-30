El Fondo de Cultura Económica (FCE) presentará el libro El historiador dibujante. Nueva crónica y buen gobierno de Don Felipe Guaman Poma de Ayala, una edición preparada por el escritor, investigador y docente peruano Jorge Eslava, en el marco de la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026).

La obra busca acercar al público contemporáneo uno de los textos más importantes de la historia colonial peruana mediante una propuesta informativa y visual dirigida tanto a estudiantes de secundaria como a lectores interesados en la historia del Perú.

Una adaptación para nuevos lectores

El libro toma como base la Nueva crónica y buen gobierno, escrita e ilustrada a inicios del siglo XVII por el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, considerada una de las fuentes documentales más relevantes para comprender la sociedad peruana durante la época colonial.

La edición incluye una introducción ilustrada en formato de viñetas que explica el hallazgo del manuscrito original y resume las principales investigaciones realizadas sobre esta obra.

Posteriormente, desarrolla distintos capítulos que contextualizan cada etapa histórica representada por Guamán Poma, incorporando 80 ilustraciones originales seleccionadas respetando el orden y la visión del autor.

Textos modernizados sin perder el rigor histórico

Los textos originales fueron adaptados y modernizados por Jorge Eslava con el propósito de facilitar su comprensión para los lectores actuales, preservando el contenido histórico y el sentido de la obra.

Según el Fondo de Cultura Económica, esta edición busca ofrecer una lectura accesible sin alterar el valor documental y cultural del manuscrito.

Presentación en la FIL Lima 2026

La presentación oficial del libro se realizará el miércoles 29 de julio, a las 7:00 p.m., durante la FIL Lima 2026.

Además, el Fondo de Cultura Económica informó que estará presente durante toda la feria en el Stand 19, donde pondrá a disposición del público este y otros títulos de su catálogo editorial.

¿Quién es Jorge Eslava?

Jorge Eslava es escritor, poeta, investigador y profesor universitario. A lo largo de su trayectoria ha publicado obras como La niña de la sombra de colores, Florentino, el guardador de secretos, La loca de las bolsas y Navajas en el paladar.

En 2022 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana, mientras que en 2023 obtuvo el Premio a la Investigación en el Ámbito del Libro y la Lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura, además del segundo lugar en el Premio Internacional Altazor de novela infantil.