Un adolescente de 14 años resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en una losa deportiva del asentamiento humano Viñas Alta, en el distrito de La Molina.

El hecho se registró durante la tarde, cuando familias y niños permanecían en el espacio público. Según informó América Noticias, un sujeto llegó al lugar y realizó varios disparos contra un grupo de hombres que consumía licor en las inmediaciones de la cancha.

Menor recibió un impacto en la mandíbula

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), las personas contra quienes iban dirigidos los disparos intentaron protegerse detrás de una combi estacionada en la zona.

Sin embargo, uno de los proyectiles atravesó la estructura del vehículo y alcanzó al adolescente en la mandíbula.

Tras el ataque, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Alcántara, donde recibió atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la evolución de su estado de salud.

Vecinos denuncian constantes hechos de violencia

El ataque generó momentos de pánico entre las familias que se encontraban en la losa deportiva. Testigos señalaron que niños y adultos buscaron refugio al escuchar las detonaciones.

Vecinos del asentamiento humano Viñas Alta manifestaron que los ataques con armas de fuego son recurrentes en la zona y afirmaron que la presencia de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública suele derivar en episodios de violencia.

Ante esta situación, la junta vecinal solicitó a las autoridades la instalación de cámaras de videovigilancia, el reforzamiento del alumbrado público y un mayor patrullaje policial para mejorar la seguridad del sector.

Comisaría de Las Praderas investiga el caso

La investigación quedó a cargo de la Comisaría PNP Las Praderas, cuyos agentes realizan diligencias para identificar al autor de los disparos.

La Policía recopila testimonios y otras evidencias con el objetivo de determinar la ruta de escape del agresor y esclarecer las circunstancias del ataque.