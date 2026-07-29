La Línea 1 del Metro de Lima informó este miércoles que su servicio presenta demoras en la circulación de los trenes y aseguró que trabaja para restablecer la frecuencia habitual “en el más breve plazo”.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la concesionaria ofreció disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas, aunque no precisó las causas del retraso.

En redes sociales, decenas de usuarios reportaron largas esperas para abordar los vagones, con demoras de hasta 20 minutos en distintas estaciones.

Uno de los pasajeros afectados señaló a RPP que debieron esperar aproximadamente ese mismo tiempo en cada parada para continuar su recorrido y afirmó que el personal les informó sobre una presunta falla en el sistema.

Cabe precisa que no es la primera vez que la Línea 1 enfrenta inconvenientes en su operación. Meses atrás, se dispuso el cierre temporal de las estaciones Cabitos, Angamos y San Borja Sur.