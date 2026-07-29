Trabajos de mantenimiento correctivo y adecuación de pisos se realizaron en la sala de la Unidad de Cuidados Intensivos Intermedios de adultos (UCIN) del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, de Essalud La Libertad.

VER MÁS: Municipalidad Provincial de Trujillo inició acciones para implementación de la primera “Línea de Metro”

La gerenta del seguro social en esta región, Jacqueline Olivari Heredia, indicó que los objetivos principales de las mejoras de infraestructura en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) de este hospital son “optimizar la seguridad del paciente, fomentar la humanización de la atención e incrementar la eficiencia operativa del personal médico”.

“[La obra] permitirá la reducción de riesgos como “minimizar infecciones intrahospitalarias mediante el diseño de áreas estancas y sistemas de aislamiento”, además de “brindar una respuesta rápida”.