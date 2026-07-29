Mañana, desde las 10 de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará si acepta o no la apelación que presentó el partido Acción Popular luego de que su lista a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que encabeza Enrique Alva Rojas, fuera declarada improcedente por no cumplir con la cuota electoral.

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La audiencia, en donde el abogado José Pimentel Aliaga emitirá los descargos del partido de la lampa, se realizará mediante la plataforma ZOOM.

Como informó Correo, la fórmula que lidera el excongresista fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo porque habría incumplido con la cuota de jóvenes, que establece que al menos el 20% de integrantes de la lista de candidatos a regidores deben tener entre 18 y 29 años.

Según el ente electoral, la agrupación solo consideró a tres personas en ese rango de edades, “siendo que para una lista de 16 regidores deben considerarse un mínimo de cuatro integrantes de cuota joven”.