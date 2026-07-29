FIL Lima 2026: Ediciones Urano presenta libros de romance y fantasía que podrían convertirse en tus favoritos (VIDEO)

Ediciones Urano participa en la FIL Lima 2026 con una variada selección de libros dirigidos a los amantes del romance y la fantasía.

Entre los títulos destacados se encuentran A siete años de ti, Un amor de novela y El sonido del amor, además de obras de la reconocida autora Lynn Painter, una de las principales figuras presentes en su stand.

La propuesta de la editorial también incluye ediciones ilustradas y en tapa dura, así como libros centrados en la magia, las brujas y los mundos fantásticos.