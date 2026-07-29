Keiko Fujimori aseguró durante su primer Mensaje a la Nación que su gobierno centrará sus esfuerzos en atender la inseguridad ciudadana que golpea al país. En ese sentido, anunció que en adelante las Fuerzas Armadas tomarán el control de las zonas declaradas en estado de emergencia por la criminalidad.

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“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, afirmó la mandataria.

En La Libertad, esta medida impactaría en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, a las que se les amplió la emergencia por 60 días a partir del 25 de julio. En tanto, en Pataz no habría modificaciones debido a que ahí el control de los operativos ya está en manos de soldados.

Cuidado

Para el analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán, este anuncio debería ser abordado con cuidado porque, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, el orden interno está a cargo de la Policía y no del Ejército.

El especialista, además, dijo que los estados de emergencia no aseguran una verdadera lucha contra el crimen. Como ejemplo puso las provincias de Trujillo, Pataz, Virú y Chepén, en donde los asesinatos y extorsiones continúan. “Estos estados de emergencia no han tenido los resultados esperados; es decir, que disminuyan las muertes y asesinatos violentos, que reduzcan las extorsiones”, acotó.

Otro punto que Keiko Fujimori aseguró que priorizará durante sus primeros meses de gestión será la mitigación del fenómeno El Niño. “Iniciaremos de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas. Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad”, aseveró.

En este punto, el alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, solicitó que la mandataria asigne presupuesto para el proyecto de drenaje pluvial para el distrito que dirige, debido a que puede ser afectado por lluvias y huaicos teniendo en cuenta que se ubica entre las quebradas León, San Ildefonso y Los Ángeles.

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Durante sus 46 minutos de mensaje, Keiko Fujimori también mencionó algunos proyectos viales en favor de la región. Aseguró que impulsará un sistema de metro para Trujillo.

También manifestó que ejecutará la Autopista del Sol. Esta carretera, que une a Trujillo con Sullana (Piura), inició el 2011 y debía culminar el 2015. Sin embargo, los trabajos se paralizaron en diferentes tramos, debido a incumplimientos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la liberación de los terrenos por donde pasaría la vía.

Opiniones

La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, aseguró que su gestión se mantendrá vigilante para que la presidenta cumpla con los compromisos asumidos para la región, “especialmente en proyectos estratégicos de seguridad ciudadana, salud, infraestructura, agricultura, prevención y desarrollo”.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por su parte, saludó la decisión de Fujimori de implementar un metro en esta ciudad. Aseguró que este proyecto complementará la iniciativa edil que busca crear el Metropolitano de Trujillo. Esta obra está en etapa de elaboración de expediente técnico.

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