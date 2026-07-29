Tras un exitoso trabajo de investigación, personal de la comisaría de La Noria, en Trujillo, recuperó once vehículos menores que habían sido robados. Los policías desplegaron un sorpresivo operativo y allanaron un inmueble ubicado en la urbanización Santo Dominguito, sector conocido como “El Laberinto”, donde ocultaban las unidades.

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Tras las verificaciones correspondientes, los agentes del orden precisaron que ocho vehículos registraban requisitoria vigente por robo y dos tenían denuncia por hurto.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que todas las unidades presentaban las chapas de contacto violentadas, evidenciando que habían sido manipuladas tras su sustracción.

Cabe indicar que, según la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) hasta mayo de este año se han reportado 250 denuncias por robo de vehículos en la región La Libertad. Solo en Trujillo se han registrado 86 robos de vehículos

El horario preferido por los delincuentes para robar las unidades móviles son de 2 a 4 de la madrugada, cuando disminuye la presencia de personas en la vía pública.

Para evitar este tipo de latrocinio se recomienda usar trabas de seguridad, usar GPS y estacionar en lugares iluminados.

De acuerdo a la Policpia, los operativos continuarán para combatir el robo y hurto de vehículos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía mediante operaciones estratégicas y un trabajo policial firme.