El gobierno del presidente Donald Trump anunció la prohibición de importar a Estados Unidos nuevos robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en el extranjero, al considerar que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional y las infraestructuras críticas del país.
La decisión fue oficializada el martes mediante la incorporación de los denominados “dispositivos robóticos avanzados” a la lista de restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La categoría comprende robots móviles capaces de desplazarse de forma similar a seres humanos o animales.
Según el comunicado oficial, la medida responde a las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, que advirtió que estos dispositivos podrían comprometer la seguridad y la protección de los residentes estadounidenses.
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La restricción solo alcanza a nuevos modelos
La prohibición afecta únicamente a los nuevos modelos de robots que busquen ingresar al mercado estadounidense. Los equipos que ya fueron vendidos o autorizados en el país no estarán sujetos a la nueva disposición.
Además, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional podrán conceder exenciones en casos específicos.
La FCC también incorporó a su lista de restricciones los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos utilizados para convertir la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna apta para la red eléctrica.
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China rechaza la decisión de Washington
La respuesta de China no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, acusó a Estados Unidos de utilizar el argumento de la seguridad nacional para limitar la expansión de empresas chinas.
“China siempre ha denunciado firmemente la tendencia de Estados Unidos a invocar de forma abusiva la seguridad nacional para frenar a las empresas chinas”, declaró Mao Ning durante una rueda de prensa.
La portavoz también sostuvo que el proteccionismo “no mejora en absoluto la competitividad estadounidense” y que perjudica tanto a las empresas como a los consumidores del país.
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Caso de acceso a datos impulsó la recomendación
Entre los antecedentes citados por el grupo de trabajo figura el caso del programador francés Sammy Azdoufal, quien informó haber accedido accidentalmente a datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.
Las autoridades estadounidenses consideraron este episodio como un ejemplo de los riesgos asociados a dispositivos conectados que podrían manejar información sensible.
La decisión se produce en un contexto de impulso a la industria tecnológica nacional. Actualmente, empresas como Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics desarrollan y fabrican robots humanoides dentro de Estados Unidos.