El gobierno del presidente Donald Trump anunció la prohibición de importar a Estados Unidos nuevos robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en el extranjero, al considerar que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional y las infraestructuras críticas del país.

La decisión fue oficializada el martes mediante la incorporación de los denominados “dispositivos robóticos avanzados” a la lista de restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La categoría comprende robots móviles capaces de desplazarse de forma similar a seres humanos o animales.

Según el comunicado oficial, la medida responde a las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, que advirtió que estos dispositivos podrían comprometer la seguridad y la protección de los residentes estadounidenses.

La restricción solo alcanza a nuevos modelos

La prohibición afecta únicamente a los nuevos modelos de robots que busquen ingresar al mercado estadounidense. Los equipos que ya fueron vendidos o autorizados en el país no estarán sujetos a la nueva disposición.

Además, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional podrán conceder exenciones en casos específicos.

La FCC también incorporó a su lista de restricciones los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos utilizados para convertir la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna apta para la red eléctrica.

China rechaza la decisión de Washington

La respuesta de China no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, acusó a Estados Unidos de utilizar el argumento de la seguridad nacional para limitar la expansión de empresas chinas.

“China siempre ha denunciado firmemente la tendencia de Estados Unidos a invocar de forma abusiva la seguridad nacional para frenar a las empresas chinas”, declaró Mao Ning durante una rueda de prensa.

La portavoz también sostuvo que el proteccionismo “no mejora en absoluto la competitividad estadounidense” y que perjudica tanto a las empresas como a los consumidores del país.

Caso de acceso a datos impulsó la recomendación

Entre los antecedentes citados por el grupo de trabajo figura el caso del programador francés Sammy Azdoufal, quien informó haber accedido accidentalmente a datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

Las autoridades estadounidenses consideraron este episodio como un ejemplo de los riesgos asociados a dispositivos conectados que podrían manejar información sensible.

La decisión se produce en un contexto de impulso a la industria tecnológica nacional. Actualmente, empresas como Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics desarrollan y fabrican robots humanoides dentro de Estados Unidos.