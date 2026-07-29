Con el objetivo de proteger a sus usuarios frente a posibles casos de suplantación de identidad, Hidrandina exhortó a la población a mantenerse alerta ante personas que se hacen pasar por trabajadores de la empresa para cometer robos, estafas o realizar cobros indebidos. La distribuidora eléctrica recordó que todo su personal y el de las empresas contratistas debe cumplir estrictos protocolos de identificación antes de realizar cualquier intervención.

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Entre las principales recomendaciones, la empresa indicó que los trabajadores deben presentarse correctamente uniformados y portar un fotocheck vigente con el nombre de la empresa contratista y la indicación de que ejecutan labores para Hidrandina. Asimismo, deben contar con una orden de trabajo emitida por la empresa, documento que respalda cualquier intervención en el suministro eléctrico.

Hidrandina también precisó que sus trabajadores no ingresan al interior de las viviendas, ya que las labores se realizan en el frontis, donde se ubica el suministro eléctrico. Además, recordó que ningún trabajador está autorizado para recibir pagos en efectivo, pues cualquier cobro se efectúa únicamente a través de los canales oficiales de la empresa.

Finalmente, la concesionaria recomendó a los usuarios denunciar de inmediato cualquier intento de suplantación de identidad o conducta irregular ante la comisaría más cercana e informar a la empresa mediante sus canales oficiales de atención digital: WhatsApp 948327474, o al correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe; también pueden ingresar a su plataforma web www.distriluz.com.pe/hidrandina/ opción de oficina virtual. De esta manera, busca prevenir delitos y garantizar la seguridad de sus clientes en La Libertad, Áncash y Cajamarca.