El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo lamentó que la presidenta de la República Keiko Fujimori Higuchi no haya mencionado ninguna obra o proyecto en beneficio de la región, más aún considerando que estamos a solo tres años de conmemorar el centenario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al seno de la patria.

La mandataria en su mensaje a la nación solo ha anunciado obras viales para Lima, el norte y centro del país, incluso un sistema de metro para Arequipa, pero para regiones como Tacna, Moquegua, Puno, e incluso Cusco, no ha mencionado nada.

No recogió las demandas

Sin embargo, la autoridad regional dijo entender esta omisión al considerar que en la campaña electoral la mandataria no ha visitado estas regiones, no ha recogido de manera directa las demandas urgentes de la población, y que tampoco se ha reunido con sus autoridades.

Es su primer mensaje al país, por eso incluso ha sido un discurso corto, pero ahora como nueva Jefe de Estado está en la obligación de atender las demandas del sur del país, en especial de Tacna, anotó.

Deuda del Estado con Tacna

Torres Robledo confía que para el próximo 28 de agosto la mandataria llegue a la ciudad y haga los anuncios de la ejecución de proyectos paralizados o asegurar el financiamiento de los que están en ejecución, así como otros de gran envergadura para ser inaugurados en el contexto del centenario de la reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional.

“Es una deuda pendiente del Estado peruano con Tacna”, anotó.

Saluda medidas anunciadas

En otro momento, Torres Robledo saludó las medidas anunciadas por la presidenta de la República en la lucha contra la inseguridad y la reactivación económica.

Asimismo, las acciones para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño, el apoyo a la ejecución de presas, diques y pozos para garantizar la captación del recurso hídrico, el incremento del monto de Pensión 65 de S/ 350 a S/ 700 de manera bimensual a la población de extrema pobreza. Lo mismo de la mejora de la remuneración mínima vital a S/ 1,300 para los trabajadores. El impulso a la educación, entre otros anuncios.