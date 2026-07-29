La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lideró este miércoles la primera sesión del Consejo de Ministros de su gestión gubernamental en Palacio de Gobierno, junto al gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La reunión se desarrolló antes de la participación de la mandataria en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Primer Consejo de Ministros🇵🇪



La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, lidera la primera sesión del Consejo de Ministros.



Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.



Un Gobierno que… pic.twitter.com/qRy9tVwi9m — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 29, 2026

Gobierno prioriza seguridad ciudadana

A través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la red social X, el Ejecutivo informó que la sesión marcó el inicio de las acciones del nuevo Gobierno para atender las principales necesidades del país.

“Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Un Gobierno que trabaja por el orden, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos”, señaló la Presidencia en su publicación.

El mensaje destaca que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de la nueva administración.

Lee aquí: Gabinete Galarreta con fuerte componente político

Participaron todos los ministros de Estado

En la primera sesión del Consejo de Ministros participaron los titulares de todas las carteras ministeriales.

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había adelantado que la primera reunión del gabinete se realizaría este miércoles, tras la instalación del nuevo Gobierno.

Hasta el momento, la Presidencia no ha informado sobre acuerdos específicos adoptados durante la sesión.