La presidenta Keiko Fujimori llegó este miércoles a la avenida Brasil para encabezar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 29 de julio. La mandataria inició su recorrido desde el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil a bordo de una camioneta Jeep con destino al estrado de honor.

La ceremonia cuenta con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, integrantes del Gabinete Ministerial, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como autoridades de los distintos poderes del Estado.

Horas antes, Keiko Fujimori participó en la ceremonia en la que fue reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar pone fin a las celebraciones por el aniversario de la Independencia del Perú. El Ministerio de Defensa informó que en esta edición participan alrededor de 3.000 personas, entre efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e instituciones invitadas.