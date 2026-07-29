La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, es reconocida oficialmente este miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en una ceremonia que se realiza en Palacio de Gobierno.

El acto reúne a altas autoridades del Estado, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de las instituciones castrenses y de la Policía Nacional, así como a altos mandos militares, oficiales y personal subalterno, en un marco de respeto a la institucionalidad y al orden democrático.

La ceremonia está programada para las 7:30 de la mañana en la sede del Poder Ejecutivo.

Lee: Keiko Fujimori en su primer mensaje como presidenta: “He venido a ofrecer método, disciplina y ruta clara”

Primer Consejo de Ministros

Tras la ceremonia, la mandataria encabeza su primer Consejo de Ministros, sesión en la que el Ejecutivo prevé aprobar las primeras medidas para la conducción del país.

La realización de esta reunión fue anunciada en la víspera por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Lee aquí: Gabinete Galarreta con fuerte componente político

Presidirá la Gran Parada Militar

Como parte de las actividades por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori presidirá mañana la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se desarrollará en la avenida Brasil, en Lima.