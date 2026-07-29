Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, expresó este martes sus “serias preocupaciones” por la designación de Luis Dyer como ministro de Salud, al considerar que no tiene experiencia en el sector.

“Contamos hoy con serias preocupaciones respecto de esta designación, porque el perfil públicamente conocido del ministro no evidencia experiencia en la conducción del sistema de salud ni en el sector salud. Y este sector, como hemos hecho presente, es uno de los más complejos del estado. La salud no es un sector donde exista una larga curva de aprendizaje”, declaró a RPP.

El decano del Colegio Médico aclaró que el gremio desea que el gobierno de Keiko Fujimori tenga éxito y, por ello, sostuvo que el sistema de salud debe contar con una conducción “con liderazgo técnico, conocimiento y que sea capaz de llevar adelante estas reformas”.

“Lo que nos corresponde responsablemente es una evaluación, desde el primer día, de las decisiones que se toman, del equipo que se conforma y de la apertura que debe tener el nuevo ministro para dialogar con los actores, dentro de los cuales, por supuesto, están los colegios profesionales, que con justa preocupación venimos insistiendo y exigiendo a cada gobierno de turno que se tomen decisiones drásticas para reformar y fortalecer el sistema de salud”, sostuvo.

De empresario y jefe de personeros a ministro de Salud: Luis Dyer se incorpora al gabinete

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Luis Dyer como nuevo ministro de Salud. Con su incorporación, el Ejecutivo busca fortalecer la gestión del sector salud con un perfil vinculado al ámbito empresarial y de gestión.

En el plano político, Luis Dyer se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante el reciente proceso electoral y cumplió la misma función en anteriores campañas presidenciales del partido liderado por Keiko Fujimori.

Luis Dyer, Keiko Fujimori y Luis Galarreta muestran copias de miles de actas. Fotos: César Campos/@photp.gec

Dyer cuenta con una trayectoria de más de 29 años en la industria del acero, desempeñándose en diversos grupos empresariales internacionales.

Actualmente es director gerente de la empresa Formamos Acero, desde donde ha liderado proyectos relacionados con la gestión y el desarrollo empresarial.

En el ámbito académico, obtuvo una beca Fulbright y es graduado en Negocios Internacionales por la Barry University, en Miami (Estados Unidos). Además, posee una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).