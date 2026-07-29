Luego de jurar como ministro de Cultura, Alberto Beingolea afirmó que su gestión tendrá como uno de sus principales objetivos fortalecer la unidad nacional.

“Creo que es un momento en el cual el Perú tiene que levantarse. Tenemos que unirnos todos”, expresó a TV Perú.

Asimismo, Beingolea señaló que el país debe dejar atrás las divisiones y promover espacios de encuentro entre sus ciudadanos. En esa línea, explicó que desde el Ministerio de Cultura impulsará una visión de la peruanidad basada en la diversidad cultural y en los elementos que unen a la nación.

“Ya basta de estar separados, que eso no nos lleva a ninguna parte. Desde el Ministerio de Cultura mi primer encargo es tratar de buscar aquellas grandes líneas que nos definen a todos como peruanos”, expresó.

“Esas grandes líneas que nos hace que todos seamos hermanos y que todos somos parte de una sólida y maravillosa nación. Tenemos que construirla y que es básicamente uno de los pilares por los cuales voy a trabajar”, añadió.

Beingolea también fue consultado sobre sus anteriores cuestionamientos al fujimorismo y las razones que lo llevaron a aceptar integrar el gobierno de Keiko Fujimori.

El ministro indicó que se trata de contextos distintos y recordó que en 1992 expresó públicamente su posición frente a los hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Son circunstancias distintas. Cuando ocurrió el incidente de 1992 eso es historia y está escrito. Yo fui de los primeros que tuvieron una manifestación al respecto”, señaló.

No obstante, Beingolea señaló que con el paso de los años modificó su posición frente al escenario político nacional. En ese sentido, recordó que en las elecciones de 2021 respaldó la candidatura de Keiko Fujimori ante Pedro Castillo, debido al contexto de polarización ideológica que, según sostuvo, atravesaban el Perú y América Latina.

“Entiendo que el actual momento de América Latina y el Perú en general, en los últimos 25 años, es que ha sido ideologizado y capturado en sectores tan delicados como Educación y Cultura, y que tenemos que trabajar todos juntos para tratar de revertir esta situación”, enfatizó.

Finalmente, el titular de Cultura aseguró que ejercerá sus funciones con compromiso y voluntad de trabajar en beneficio del país.

“Con mucho honor recibo la invitación y me tienen aquí de todas maneras como un soldado más de la causa para recuperar al país”, finalizó.