Tras recibir el saludo protocolar de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y diversas personalidades en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori participó en el tradicional “balconazo”, desde donde presenció el pasacalle organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Desde el balcón presidencial, Fujimori fue entrevistada por las cámaras de TV Perú y afirmó que su primer gabinete está conformado por profesionales competentes y políticos con “peso propio”.

#EnVivo #FiestaDeLaPatria Keiko Fujimori, presidenta de la República: "Gobernar es servir. Hemos podido conformar un excelente gabinete junto con Luis Galarreta. Estoy optimista de todo el trabajo que se va a realizar"



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“Muy emocionada de tener esta gran oportunidad y gran responsabilidad, porque eso es lo que es, gobernar es servir. Además, hemos podido conformar un excelente gabinete junto con Lucho Galarreta, con personas competentes, profesionales, conocedoras de su sector, personas políticas con peso propio, así que estoy optimista de todo el trabajo que se va a realizar”, indicó.

“Vamos a tener siempre un gobierno cerca, en la cancha, y saludo al alcalde Renzo Reggiardo por este pasacalle tan lindo y que nuevamente los peruanos puedan celebrar el aniversario del Perú”, añadió.

La mandataria agradeció la presencia de los limeños en la Plaza de Armas y destacó la presencia del alcalde Reggiardo, quien acompañó el acto desde el balcón municipal con su familia.

#FiestaDeLaPatria La presidenta Keiko Fujimori presencia el 'Gran Pasacalle por el Perú' desde el balcón de Palacio de Gobierno



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