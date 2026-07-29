La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento este martes a Maritza Ivonne Canales Martínez como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el marco de la instalación del gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta, en Palacio de Gobierno.

Canales es ingeniera en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Además, cuenta con estudios de maestría en Marketing Agroalimentario, Agronegocios y Antropología Social y Ambiental realizados en España.

En el ámbito internacional, se desempeñó como agregada en la Embajada del Perú en el Reino de Bélgica, en Bruselas, y en el Consulado General del Perú en Milán. A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con organismos de cooperación internacional y ejercido como asesora en el Congreso de la República.

Cuenta con amplia experiencia como asesora especializada en desarrollo productivo y rural, sostenibilidad, economía circular, innovación y fortalecimiento de cadenas de valor.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado experiencia en trabajo territorial en distintas regiones del país, donde ha destacado por su capacidad de gestión y liderazgo orientado al desarrollo sostenible.