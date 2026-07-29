Mauricio Arnillas juró este martes como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) durante la ceremonia de instalación del gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori, presidido por Luis Galarreta.

En el ámbito político, Arnillas fue candidato al Senado por Arequipa con Fuerza Popular en las elecciones de 2026. Previamente, en 2022, postuló a la Alcaldía Provincial de Arequipa por el mismo partido.

Especialista en bioconstrucción y arquitectura sostenible, Arnillas ha desarrollado proyectos de construcción natural, agricultura orgánica y sostenibilidad. Además, desde 2013 lidera iniciativas de vivienda social en el cono norte de Arequipa.

En el ámbito académico, Arnillas es bachiller en Arquitectura por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y magíster en Bioconstrucción por el Instituto Español de Baubiologie y la Universidad de Lleida. Además, cuenta con formación especializada en construcción con tierra.

Como nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Arnillas tendrá entre sus principales desafíos enfrentar los riesgos asociados a las lluvias y al Fenómeno El Niño, que amenazan la infraestructura y las viviendas en distintas zonas del país.