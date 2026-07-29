Marco Vinelli juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante una ceremonia encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, en el marco de la conformación del gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta.

Durante la última campaña electoral, Vinelli estuvo a cargo del plan de gobierno de Fuerza Popular y luego encabezó el equipo encargado de la transferencia de gestión de Fujimori.

El nuevo titular del Midagri asume la conducción del sector en un escenario marcado por la inminencia del Fenómeno El Niño, que amenaza la campaña agrícola 2026-2027 y podría generar impactos en cultivos básicos para la seguridad alimentaria del país.

Vinelli es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con estudios doctorales en Business Administration en Durham University y Emlyon. Asimismo, posee una maestría en Administración Estratégica por Centrum PUCP y una maestría en Finanzas por ESAN.

En ese sentido, cuenta con 15 años de experiencia en el sector agroindustrial, donde ha ocupado cargos de dirección ejecutiva, gerencia general y planificación estratégica. Además, ha desarrollado proyectos de inversión y planes de negocio, y se desempeñó como gerente general de una empresa agroexportadora.

En el ámbito académico y de consultoría, Vinelli fue director de ESAN School of Government y de la Maestría en Agronegocios de ESAN. Asimismo, trabajó como consultor internacional para el BID, el Banco Mundial y el FIDA, y como docente de posgrado en ESAN.