La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a José Antonio Chang como ministro de Educación del gabinete encabezado por Luis Galarreta.

El rector de la USMP regresa al sector Educación, luego de haber encabezado dicha cartera durante gran parte del segundo gobierno de Alan García y que dejó en marzo de 2011.

Chang cuenta con una trayectoria académica vinculada a la educación, la ingeniería y la gestión empresarial. Es doctor en Educación e ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Asimismo, obtuvo un máster en Computación Educativa y Tecnología por la Universidad de Hartford, Connecticut, y realizó estudios de doctorado en Administración y Dirección de Empresas en ESAN-ESADE. También cuenta con una maestría en Educación con mención en Informática y Tecnología Educativa por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

Su primer cargo en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) fue como decano de la Facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas. Posteriormente, en 1996, asumió el rectorado de esta casa de estudios, función que ejerció durante casi una década, hasta que en 2006 solicitó licencia para asumir el cargo de ministro de Educación.

Fuera del ámbito universitario, Chang también ocupó el cargo de gerente central de Informática y Desarrollo del Banco de la Nación.

Durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, Chang asumió como ministro de Educación desde el inicio del mandato aprista y permaneció en el cargo hasta marzo de 2011.

En esa misma línea, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, tras reemplazar en el cargo a Javier Velásquez Quesquén, quien dejó la función para postular como primer vicepresidente y congresista en las Elecciones Generales de 2011.

Luego de dejar la PCM, Chang recibió la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, reconocimiento entregado por Alan García por su “invalorable contribución” al fortalecimiento del sector Educación durante su administración.

Tras dejar el gobierno, José Antonio Chang retornó a la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde fue reelegido como rector en 2011, 2016 y 2021.