Miembros del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta juran como nuevos ministros la tarde de este martes 28 de julio, en una ceremonia oficial que marca el inicio del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031.

La toma de juramento se desarrolla en Palacio de Gobierno como parte de las actividades protocolares del cambio de mando.

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En la víspera, un día antes de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori presentó a los principales integrantes de su primer Consejo de Ministros.

La mandataria confirmó que el exparlamentario y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta Velarde, lidera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, anunció que el economista Elmer Cuba está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que Carlos Espá fue designado como ministro de Relaciones Exteriores. Los demás nombres se mantenían en reserva.

Según explicó la jefa de Estado, la elección de Luis Galarreta responde a su experiencia política, capacidad de liderazgo y habilidad para conducir el diálogo entre los distintos sectores.

Gabinete de Luis Galarreta

Los nuevos ministros juran a sus cargos en este orden:

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM):

Luis Galarreta Velarde

Ministerio de Relaciones Exteriores:

Carlos Espá y Garcés-Alvear

Ministerio de Defensa

Rafael Belaunde Llosa

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Elmer Cuba Bustinza

Ministerio del Interior

César Astudillo Salcedo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ernesto Alvarez Miranda

Ministerio de Educación

José Antonio Chang Escobedo

Ministerio de Salud

Luis Dyer Fernández

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

Marco Antonio Vinelli Ruiz

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Juan Sheput Moore

Ministerio de la Producción (Produce)

Juan Carlos Requejo

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)

Roger Valencia Cusco

Ministerio de Energía y Minas (Minem)

Guillermo Shinno Huamaní

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Rafael Rey Rey

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

Mauricio Arnillas Gonzales

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

María Magdalena Seminario Marón

Ministerio del Ambiente (Minam)

Vladimiro Huaroc Portocarrero

Ministerio de Cultura

Alberto Beingolea Delgado

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

Maritza Canales Martínez

Primer Consejo de Ministros

Durante la víspera, el ahora presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, adelantó que el primer Consejo de Ministros se realizará este 29 de julio.

Indicó que la gestión priorizará el combate contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y la preparación del país frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Fecha y hora: Miércoles 29 de julio de 2026, en la mañana (antes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar).

Lugar: Palacio de Gobierno.

Temas a priorizar: Aprobación de decretos de urgencia y pedido de delegación de facultades.

Enfoque inicial: Combate a la inseguridad ciudadana y mitigación de efectos del fenómeno El Niño.

Con la instalación del nuevo gabinete ministerial, el Ejecutivo inicia formalmente su gestión para el periodo 2026-2031 con el reto de impulsar la reactivación económica, fortalecer la seguridad ciudadana y ejecutar medidas de prevención frente a los riesgos climáticos que podrían afectar al país en los próximos meses.

La juramentación de los ministros representa uno de los primeros actos oficiales del nuevo gobierno, que busca iniciar su mandato con un equipo encargado de ejecutar las principales políticas públicas y atender las demandas más urgentes de la población.