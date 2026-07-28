Miembros del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta juran como nuevos ministros la tarde de este martes 28 de julio, en una ceremonia oficial que marca el inicio del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031.
La toma de juramento se desarrolla en Palacio de Gobierno como parte de las actividades protocolares del cambio de mando.
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En la víspera, un día antes de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori presentó a los principales integrantes de su primer Consejo de Ministros.
La mandataria confirmó que el exparlamentario y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta Velarde, lidera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Asimismo, anunció que el economista Elmer Cuba está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que Carlos Espá fue designado como ministro de Relaciones Exteriores. Los demás nombres se mantenían en reserva.
Según explicó la jefa de Estado, la elección de Luis Galarreta responde a su experiencia política, capacidad de liderazgo y habilidad para conducir el diálogo entre los distintos sectores.
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Gabinete de Luis Galarreta
Los nuevos ministros juran a sus cargos en este orden:
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM):
Luis Galarreta Velarde
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Carlos Espá y Garcés-Alvear
Ministerio de Defensa
Rafael Belaunde Llosa
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
Elmer Cuba Bustinza
Ministerio del Interior
César Astudillo Salcedo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ernesto Alvarez Miranda
Ministerio de Educación
José Antonio Chang Escobedo
Ministerio de Salud
Luis Dyer Fernández
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)
Marco Antonio Vinelli Ruiz
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Juan Sheput Moore
Ministerio de la Producción (Produce)
Juan Carlos Requejo
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
Roger Valencia Cusco
Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Guillermo Shinno Huamaní
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
Rafael Rey Rey
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
Mauricio Arnillas Gonzales
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
María Magdalena Seminario Marón
Ministerio del Ambiente (Minam)
Vladimiro Huaroc Portocarrero
Ministerio de Cultura
Alberto Beingolea Delgado
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)
Maritza Canales Martínez
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Primer Consejo de Ministros
Durante la víspera, el ahora presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, adelantó que el primer Consejo de Ministros se realizará este 29 de julio.
Indicó que la gestión priorizará el combate contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y la preparación del país frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.
- Fecha y hora: Miércoles 29 de julio de 2026, en la mañana (antes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar).
- Lugar: Palacio de Gobierno.
- Temas a priorizar: Aprobación de decretos de urgencia y pedido de delegación de facultades.
- Enfoque inicial: Combate a la inseguridad ciudadana y mitigación de efectos del fenómeno El Niño.
Con la instalación del nuevo gabinete ministerial, el Ejecutivo inicia formalmente su gestión para el periodo 2026-2031 con el reto de impulsar la reactivación económica, fortalecer la seguridad ciudadana y ejecutar medidas de prevención frente a los riesgos climáticos que podrían afectar al país en los próximos meses.
La juramentación de los ministros representa uno de los primeros actos oficiales del nuevo gobierno, que busca iniciar su mandato con un equipo encargado de ejecutar las principales políticas públicas y atender las demandas más urgentes de la población.