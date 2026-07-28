César Augusto Astudillo Salcedo, general del Ejército en retiro, asumió como titular del Ministerio del Interior tras jurar en el primer gabinete de Keiko Fujimori, liderado por Luis Galarreta.

Astudillo es general de división en retiro del Ejército del Perú y ejerce como senador de la República por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. Su formación militar inició en 1979, cuando ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, de la que egresó como subteniente de Infantería en 1983 como parte de la promoción “Héroes de la Breña”.

Desde entonces, desarrolló una carrera de casi cuatro décadas en el Ejército, durante la cual participó en escenarios de conflicto como el VRAEM, donde lideró operaciones contra el narcotráfico y acciones contrasubversivas.

En el ámbito profesional, también es ingeniero de sistemas e informático y cuenta con estudios de maestría en Administración y Ciencias Militares. Además, posee un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica.

Además, Astudillo participó en el conflicto del Cenepa en 1995 y formó parte del comando de la operación Chavín de Huántar en 1997. Asimismo, intervino en las acciones de pacificación desarrolladas en la zona del Huallaga, vinculadas a la captura de ‘Artemio’.

Astudillo fue designado comandante general del Ejército del Perú en 2017 y, un año después, asumió la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que ocupó hasta el 28 de julio de 2021.

Desde esa posición, estuvo a cargo de la planificación y ejecución de operaciones militares, así como de la coordinación entre las distintas instituciones armadas para enfrentar amenazas como los remanentes terroristas, el narcotráfico y la protección de infraestructuras críticas.

Tras pasar al retiro, César Astudillo incursionó en la política y postuló al Senado por Fuerza Popular, logrando una curul en las Elecciones Generales de 2026.