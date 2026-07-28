Rafael Belaúnde Llosa juró como ministro de Defensa y se incorporó al gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, encabezado por Luis Galarreta.

En su mensaje a la Nación, Fujimori afirmó que el Perú “está golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza”, una situación que, según señaló, requiere una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.

En las últimas elecciones generales, Rafael Belaúnde Llosa postuló a la Presidencia de la República con su partido Libertad Popular, organización que fundó en 2022. Su campaña estuvo marcada por el atentado que sufrió en diciembre de 2025 en Cerro Azul, Cañete, donde fue atacado a balazos y resultó ileso.

Es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos sectores empresariales, principalmente en los rubros inmobiliario y de gestión ambiental.

Es nieto de Fernando Belaúnde Terry, quien fue presidente de la República en dos periodos, e hijo del exsenador Rafael Belaúnde Aubry.

En 2020, durante un breve periodo de un mes, Belaúnde Llosa fue designado por el entonces presidente Martín Vizcarra como ministro de Energía y Minas.

Entre sus propuestas de campaña, Rafael Belaúnde planteó la creación de una fuerza de élite dedicada exclusivamente a combatir la extorsión, integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú, jueces y fiscales ad hoc.