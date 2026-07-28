Keiko Fujimori anunció que uno de los principales ejes de su gobierno será la modernización del Estado a través de un proceso de desregulación, la digitalización de los servicios públicos y una reforma de la administración pública para reducir la burocracia.

En su primer Mensaje a la Nación, Fujimori sostuvo que el cuarto eje de su gestión será consolidar “un Estado al servicio de los ciudadanos”, que promueva la inversión y el desarrollo en vez de obstaculizarlos.

En esa línea, anunció que reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y mejorar la eficiencia del aparato estatal. Asimismo, señaló que su gobierno impulsará un “profundo proceso de desregulación” con el objetivo de eliminar normas que consideró innecesarias y reducir las cargas burocráticas que enfrentan ciudadanos, emprendedores e inversionistas.

“Los trámites no serán más una pérdida de tiempo”, indicó.

Entre las medidas anunciadas figura la creación de la Autoridad Nacional Digital, que estará a cargo de impulsar la transformación tecnológica del Estado. Además, el Gobierno implementará una Identidad Digital para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y a los trámites estatales.

“Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, sostuvo.

“Transformaremos el sistema de compras públicas, que representa el 24% del gasto nacional, reduciremos la dispersión de procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios”, concluyó Fujimori.