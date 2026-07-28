La ampliación de las vacantes de Beca 18 y la reducción del desempleo juvenil fueron dos de los principales anuncios del primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo este 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso bicameral. Durante su discurso, la mandataria presentó una serie de medidas destinadas a fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación superior y promover su inserción en el mercado laboral.

Entre los principales anuncios figuró la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, una iniciativa que contempla ampliar los programas de capacitación laboral, fortalecer el apoyo al emprendimiento e incrementar las vacantes de Beca 18.

La mandataria confirmó que Beca 18 contará con más vacantes para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

Dicha iniciativa se enmarca en una estrategia que busca articular el acceso a la educación superior con programas de inserción laboral para jóvenes, especialmente los más vulnerables.

“Quiero dirigirme a los jóvenes, para decirles desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos, que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque créanme siempre podemos volver a levantarnos, para volver a comenzar”, expresó la jefa de Estado durante su discurso.

Como uno de los ejes de su mensaje, la mandataria anunció la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, enfocada en enfrentar las dificultades que afrontan los jóvenes de 14 a 24 años para acceder al mercado laboral.

Fujimori indicó que más de 250.000 jóvenes permanecen desempleados y anunció que su gobierno se propone reducir a la mitad la tasa de desempleo juvenil, actualmente cercana al 10%, a través de programas de capacitación e inserción laboral.

La estrategia incluye el fortalecimiento de Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y el apoyo integral al emprendedor. De acuerdo con la presidenta, estas iniciativas permitirán desarrollar competencias laborales y ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes.

“Nuestro propósito será que ningún peruano quede desprotegido por el lugar donde nació, por la condición económica de su familia o por la ausencia del Estado. Proteger a nuestros niños y fortalecer a sus familias será proteger el futuro del Perú”, sostuvo Fujimori.