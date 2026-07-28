Como parte de su segundo objetivo nacional de gobierno, Keiko Fujimori anunció acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población y reforzar los programas de atención social.

En el caso de los adultos mayores, la mandataria informó la creación de la política “Cuidando la experiencia”, que busca brindar una protección integral mediante acceso a salud, acompañamiento, seguridad económica e integración social.

Entre las primeras disposiciones anunciadas figura el incremento de Pensión 65 para personas en pobreza extrema, cuyo monto pasará de S/ 350 a S/ 700 bimestrales.

Fujimori señaló que estas medidas buscan fortalecer el sistema de protección social y asegurar que más peruanos puedan acceder a la atención del Estado, reduciendo las brechas existentes en distintos sectores de la población.