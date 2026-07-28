La presidenta Keiko Fujimori presentó siete objetivos que orientarán las principales acciones de su gobierno durante su primer Mensaje a la Nación, pronunciado tras asumir el cargo.

La mandataria señaló que su gestión priorizará la atención de emergencias nacionales, la mejora de los servicios públicos, la ejecución de obras de infraestructura, la modernización del Estado, la estabilidad económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el impulso de la política exterior.

Primer objetivo: enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana

Fujimori indicó que su gobierno concentrará sus esfuerzos inmediatos en dos frentes de emergencia nacional: la mitigación del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Entre las medidas anunciadas figuran la descolmatación de ríos, construcción de defensas ribereñas, apoyo a los agricultores afectados, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de la Policía Nacional, uso de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia y una reforma del sistema penitenciario.

Segundo objetivo: mejorar la calidad de vida desde la infancia hasta la tercera edad

La presidenta anunció una reorganización de los programas sociales bajo tres ejes:

Protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia y familia.

Programa “Jóvenes con Futuro” , enfocado en empleo juvenil, emprendimiento y fortalecimiento de Beca 18.

, enfocado en empleo juvenil, emprendimiento y fortalecimiento de Beca 18. Programa “Cuidando la experiencia”, que contempla una protección integral para los adultos mayores, una pensión universal progresiva y el fortalecimiento de Pensión 65.

Tercer objetivo: acelerar la infraestructura social y productiva

El Ejecutivo impulsará proyectos de agua potable, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, salud y educación, además de acelerar inversiones en carreteras, aeropuertos, puertos, represas y sistemas de riego.

También mencionó como prioridades las nuevas líneas del Metro de Lima, los trenes de cercanías y carreteras nacionales.

Cuarto objetivo: construir un Estado al servicio del ciudadano

Fujimori propuso simplificar los trámites administrativos, eliminar regulaciones innecesarias y avanzar hacia la digitalización del Estado.

Entre las iniciativas destacó la creación de una Autoridad Nacional Digital, la implementación de una identidad digital para todos los ciudadanos y la reforma del sistema de compras públicas para reducir ineficiencias y combatir la corrupción.

Quinto objetivo: garantizar la sostenibilidad fiscal

La mandataria afirmó que buscará ordenar las cuentas públicas, eliminar gastos innecesarios y promover la inversión privada como motor del crecimiento económico.

Asimismo, anunció que su gobierno impulsará el incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.300, acompañado de medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas (MYPES).

Sexto objetivo: fortalecer la democracia y el Estado de derecho

La presidenta reafirmó su compromiso con la independencia de los poderes del Estado, el respeto a las libertades individuales, especialmente la libertad de expresión y de prensa, así como con el fortalecimiento del sistema de justicia mediante mecanismos meritocráticos para jueces y fiscales.

Séptimo objetivo: fortalecer la política exterior

En materia internacional, Fujimori señaló que buscará reforzar la integración regional mediante la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y la cooperación iberoamericana con España.

También anunció que promoverá una mayor participación del Perú en APEC y buscará nuevas oportunidades de cooperación e inversión con países del Medio Oriente, con el objetivo de consolidar al país como un puente entre América Latina y otros continentes.