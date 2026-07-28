La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia. La medida forma parte de las primeras acciones que impulsará su gobierno para enfrentar el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal en distintos puntos del país.

Durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso, la mandataria sostuvo que su administración buscará recuperar los espacios que, según afirmó, han quedado bajo el dominio de organizaciones criminales. En ese contexto, indicó que el Ejecutivo empleará las herramientas que la Constitución permite para restablecer la presencia del Estado en esos territorios.

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, indicó.

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Keiko Fujimori, presidenta de la República: La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Fortaleceremos los… pic.twitter.com/3MMHDoPhYR — Canal N (@canalN_) July 28, 2026





Gobierno fortalecerá a la Policía Nacional

La mandataria también afirmó que una de las prioridades de su gestión será reforzar las capacidades de la Policía Nacional mediante mejores condiciones para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, adelantó que se impulsará un proceso de modernización tecnológica para mejorar la lucha contra la delincuencia.

“Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, planteó.

Como parte de este proceso, anunció la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando destinados a mejorar la respuesta frente a la criminalidad.

¿Qué medidas aplicará contra las mafias?

Durante su intervención, Fujimori aseguró que las acciones del Gobierno no estarán dirigidas únicamente contra la delincuencia común. Según indicó, la estrategia también buscará desarticular las organizaciones criminales que financian delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

“Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, sostuvo.

La jefa de Estado agregó que su gestión también actuará frente a los integrantes de la Policía que participen en actividades ilícitas. Además, anunció que fortalecerá las unidades de flagrancia y promoverá una reforma del sistema penitenciario para evitar que los penales continúen siendo utilizados como centros de operaciones de organizaciones criminales.