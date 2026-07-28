La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomará juramento este martes 28 de julio a los integrantes de su primer gabinete ministerial, con el que iniciará formalmente la conformación de su equipo de gobierno para el periodo 2026-2031. La ceremonia está programada para las 4:30 p. m. en el gran comedor de Palacio de Gobierno, según la programación oficial a la que accedió Correo.

El horario del acto podría variar debido al desarrollo de las actividades protocolares previstas durante la jornada de transmisión de mando. La juramentación se realizará después de la ceremonia de asunción presidencial, el mensaje a la Nación y los encuentros oficiales con delegaciones internacionales.

Antes de la instalación del nuevo gabinete, Keiko Fujimori participará en la ceremonia de juramentación presidencial en el Congreso de la República, donde recibirá la banda presidencial y brindará su primer discurso como mandataria. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno para continuar con las actividades oficiales.

De acuerdo con el cronograma establecido, entre las 2:15 p. m. y las 2:45 p. m. se realizará la recepción de los jefes de Estado y representantes extranjeros que llegaron al país por la transmisión de mando. Luego, la presidenta ofrecerá un almuerzo protocolar entre las 2:45 p. m. y las 4:00 p. m. en honor a las delegaciones visitantes.

Tras estas actividades se desarrollará la despedida de las autoridades internacionales asistentes. Luego de ello, está previsto el inicio de la ceremonia de juramentación del equipo ministerial.

¿Quién dirigirá el gabinete?

Keiko Fujimori anunció este lunes, que Luis Galarreta estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros durante su gestión. Durante la presentación de los primeros integrantes de su equipo, Fujimori señaló que esperaba una gestión enfocada en resultados y con capacidad de respuesta frente a las necesidades del país. En esa línea, destacó la importancia de contar con un gabinete coordinado.

“Le he pedido al señor Galarreta que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados que entregue a todos los peruanos. Contará con mi confianza, con mi respaldo, pero también con mi exigencia, porque los peruanos no esperan explicaciones, esperan resultados”, manifestó en conferencia de prensa.

Por su parte, Luis Galarreta agradeció la confianza otorgada y señaló que su gestión tendrá como prioridades enfrentar la inseguridad, impulsar el crecimiento económico y reducir las brechas sociales. También mencionó la necesidad de avanzar en reformas pendientes.

“Tenemos objetivos claros, concretos, como usted nos ha señalado. Enfrentar la inseguridad es uno de ellos, claramente. Volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo es otro objetivo para reducir la pobreza. La reforma de la segunda generación, más de veinte años pendiente, para poder cerrar esas brechas sociales”, expresó.

FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC

Dos ministros más fueron revelados

Entre los primeros integrantes anunciados por Keiko Fujimori se encuentra Elmer Cuba, quien asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas. El economista fue director del Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, Carlos Espá fue designado como próximo ministro de Relaciones Exteriores. El excandidato presidencial y exdirector de comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Perú estará a cargo de la política exterior del nuevo gobierno.

Con la juramentación de los ministros culminará la primera jornada oficial de la administración de Keiko Fujimori. El nuevo equipo asumirá las principales carteras del Estado tras los actos protocolares por la transmisión de mando.

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