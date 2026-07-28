El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, resaltó la presencia de jefes de Estado y delegaciones internacionales que participan este 28 de julio en la juramentación de la presidenta electa, Keiko Fujimori. El futuro canciller sostuvo que la asistencia de autoridades extranjeras convierte a Lima en el principal escenario diplomático de la región durante la ceremonia de transmisión de mando.

Desde los exteriores del Palacio de Torre Tagle, Espá señaló que la cantidad de presidentes presentes en el país no tiene precedentes recientes. En ese contexto, destacó el alcance de la convocatoria internacional para la ceremonia oficial.

“Estamos, en lo que yo recuerdo, seguramente en lo que ustedes también recuerdan, es un número récord de mandatarios, de presidentes que han venido de diferentes países. Son, aparte del rey de España, son ocho mandatarios que han venido al Perú”, resaltó.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Qué autoridades llegaron al país?

Entre los asistentes figuran:

El rey Felipe VI de España,

El presidente Yamandú Orsi de Uruguay

El presidente Rodrigo Paz de Bolivia

El presidente Daniel Noboa de Ecuador,

El presidente José Antonio Kast de Chile

El presidente José Raúl Mulino de Panamá

El presidente Nasry Asfura de Honduras

El presidente Javier Milei de Argentina

Asimismo, Estados Unidos, China y Japón enviaron delegaciones de alto nivel para participar en la transmisión del mando presidencial. La representación estadounidense está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, mientras que China designó al ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, como enviado especial del presidente Xi Jinping, y Japón está representado por su ministro de Asuntos Exteriores, Horii Iwao.

Prioridades de la política exterior

Carlos Espá indicó que el nuevo gobierno buscará fortalecer las relaciones con los países que participan en la ceremonia. Explicó que la administración de Keiko Fujimori impulsará una agenda basada en la cooperación y el diálogo bilateral.

“La presidenta Fujimori está estableciendo claramente con ellos; primero, las relaciones de cordialidad y de amistad que tenemos con todos esos países y, al mismo tiempo, las grandes prioridades”, indicó

El próximo canciller añadió que uno de los temas centrales será la coordinación con otros países para enfrentar la criminalidad transnacional. Además, al ser consultado sobre una posible visita de Keiko Fujimori a la Casa Blanca, indicó que esa posibilidad aún se encuentra en evaluación.

Según precisó, se trata de un asunto que será analizado por la nueva administración en el marco de su agenda internacional.

“Vamos a ver, esos temas que son muy importantes”, expresó.