Durante su primer Mensaje a la Nación tras asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori anunció que su gestión enfocará sus acciones inmediatas en dos frentes considerados de emergencia nacional: la mitigación del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

“En el plazo inmediato mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios. El clima no espera los tiempos de la burocracia”, afirmó la mandataria.

Anuncia plan de prevención frente al fenómeno El Niño

Fujimori sostuvo que su administración pondrá en marcha un plan de contingencia nacional para afrontar los efectos del fenómeno El Niño, con un enfoque preventivo y dejando atrás la respuesta tardía ante las emergencias.

“Implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, señaló.

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Entre las primeras acciones anunciadas figuran la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas para reducir el impacto de eventuales inundaciones.

Asimismo, informó que se destinará maquinaria pesada a los puntos críticos del país y se implementará un sistema logístico de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua potable y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Apoyo para agricultores afectados

La presidenta también anunció medidas de respaldo para el sector agrario, indicando que los productores perjudicados por los efectos del fenómeno climático recibirán apoyo económico y asistencia técnica.

“Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos”, enfatizó.