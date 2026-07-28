El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al encuentro que sostuvo este martes con la presidenta electa Keiko Fujimori en el Palacio de Torre Tagle, en el marco de las actividades previas a la ceremonia de transmisión de mando. El mandatario chileno señaló que la relación entre ambos países atraviesa una etapa favorable y expresó su intención de fortalecer la cooperación bilateral.

Durante una conferencia de prensa, Kast indicó que compartió con la presidenta electa la experiencia de su país frente a los efectos del Fenómeno El Niño y las recientes emergencias ocasionadas por lluvias e inundaciones. Según explicó, Chile viene aplicando medidas de prevención, recuperación y atención de daños que podrían ser útiles ante escenarios similares.

“Así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por la inclemencia del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto de esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú y cómo nosotros, habiendo pasado y estando viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos colaborar para que todo lo que nosotros hemos hecho de prevención y ahora lo que tenemos que hacer en restauración y recuperación de nuestra patria, pudiéramos transmitirle esos conocimientos que lamentablemente se vienen adquiriendo en Chile fruto de estas tragedias”, sostuvo.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario chileno @joseantoniokast sostuvieron una reunión esta mañana en la Cancillería, junto al ministro de Relaciones Exteriores designado, Carlos Espá. Ambas autoridades expresaron su total disposición de… pic.twitter.com/YtsrgNcoEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026





Reuniones con autoridades de la región

Además de su encuentro con Fujimori, Kast informó que mantuvo reuniones con otros representantes de países latinoamericanos durante su visita a Lima. Entre ellos mencionó a los presidentes de Ecuador y Bolivia, así como al vicepresidente de Colombia.

En ese contexto, Kast destacó la importancia de recuperar mecanismos de cooperación entre Perú y Chile, como los gabinetes binacionales y encuentros empresariales. También señaló que estos espacios permiten abordar problemas comunes y fortalecer la relación entre ambos países.

“Todos los países nos hemos visto afectados por temas de migración forzada o por migración de alguna naturaleza. Y buscar el cómo es restablecer relaciones entre los distintos países para colaborar en esa tragedia que viven muchas personas que han tenido que migrar. Pero principalmente es restablecer aquellos comités o gabinetes binacionales que se habían dado por largo tiempo entre Perú y Chile. También encuentros empresariales”, indicó.

Tras participar en las actividades oficiales por la transmisión de mando presidencial, Kast anunció que retornará a Chile para supervisar las zonas afectadas por las recientes condiciones climáticas. El mandatario señaló que también coordinará las acciones de apoyo para las personas damnificadas.